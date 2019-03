Ngoné Ndoye: « Si Macky Sall ne fait pas plus et mieux que Wade, il aura échoué » L’ancienne maire de Rufisque-Ouest est d’avis que le président actuel doit faire beaucoup plus que son prédécesseur. « Si Macky Sall ne fait pas plus et mieux que Wade, il aura échoué », a dit Ngoné Ndoye sur la RFM. Membre de la coalition « Démocratie et République » de Aguibou Soumaré, Ngoné Ndoye souligne que « Macky Sall ne doit pas se mesurer à Wade, il a été élu pour faire plus que lui ». En ce 8 mars, Ngoné Ndoye a appelé le président de la République à donner plus de responsabilités aux femmes dans les sphères étatiques, notamment dans le gouvernement.

