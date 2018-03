Niague : Le Chômeur Oumar Diallo, accusé de violer la fille de son voisin, âgée de 7 ans Le nommé O. Diallo, chômeur de son état doit avoir du souci à se faire. Né en 1962 et domicilié à Niague, celui-ci, a eu l'outrecuidance de toucher au corps fragile d'une fille de son voisin, en l'occurrence K.N, âgée seulement de 7 ans. Alors que cette dernière avait quitté son domicile, pour rejoindre son école dans l'après- midi du 6 mars dernier, O. Diallo l'intercepte à quelques jets de chez elle, avant de l'entraîner dans sa chambre.

Après avoir pénétré sa victime sexuellement, le pervers lui offre la modique somme de 250 francs avant de se débarrasser d'elle. Mais, mal lui a pris. Croyant qu'il était loin des regards indiscrets, le père de famille de plusieurs enfants sera démasqué par l'une de ses voisines, F. Kane qui a vu la petite K.N au moment où, elle sortait de sa chambre et qui marchait à peine sur ses jambes frêles.



Pressée de questions par la dame F. Kane, K.N lâche le morceau et raconte à son interlocutrice sa triste mésaventure. Aussitôt, celle-ci qui a eu, le réflexe de lui enlever son pagne va constater des traces de sang sur ses parties intimes.



Conduit dare-dare devant les enquêteurs du Commissariat de Rufisque, O. Diallo qui avait les parties intimes toutes mouillées balaie d'un revers de main les accusations de la jeune K.N. Il déclare qu'il s'est juste limité à offrir de l'argent à sa victime. Aussi, il souligne qu'il souffre d'une maladie sexuelle qui provoque la présence de liquide blanchâtre, tout le temps sur ses partie-intimes.



Des dénégations qui ne lui ont rien servi puisqu'il a été envoyé à la citadelle du silence. Et le pantalon qu'il avait porté, mis sous scellé par les enquêteurs.



Attrait hier mardi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de viol sur mineure et de pédophilie, son procès a été renvoyé au 26 Mars prochain, sur demande de la mère de sa victime qui a manifesté au juge son désir de prendre un conseil.



Kady FATY Leral



