Niague :Un ancien militaire arrêté pour avoir vendu une maison à 2 personnes

Après 27 ans de service au bataillon des parachutistes, l'ancien militaire B. Diallo a décidé de faire fructifier ses affaires dans le foncier.



Ainsi, il a vendu une maison en 2021 à 2 millions de francs CFA, plus un véhicule et une parcelle.



Contre toute attente, B. Diallo a revendu la même maison, un an plus tard, à 8,5 millions de francs CFA selon des informations de Seneweb.



Mais le nouvel acquéreur a déposé une plainte sur la table du procureur, lorsqu'il a eu des difficultés pour entrer en possession de sa maison,.



Ayant senti le coup, le mis en cause a pris la fuite pour échapper à la justice.



L'ancien militaire piégé par la gendarmerie



Sur recommandation du commandant de la brigade de Niague, le plaignant a tendu un piège à l'ancien militaire en lui proposant un règlement à l'amiable. Ne se doutant de rien, le fugitif s'est présenté à la gendarmerie de Niague.



Il sera arrêté dès son arrivée, avant d'être déféré au parquet pour escroquerie foncière portant sur 8,5 millions de francs CFA, indique Seneweb.