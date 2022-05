Niaguis : la foudre tue deux jeunes et blesse trois autres

Deux adolescents ont été tués et trois autres blessés par la foudre vendredi en début de soirée à Agniack Petit, un village de l’arrondissement de Niaguis, dans le département de Ziguinchor, au sud du pays, a appris l’APS d’une source officielle.



Les jeunes ayant péri lorsque la foudre a frappé le village sont respectivement âgés de 14 et 16 ans. Parmi les blessés, deux sont des jeunes filles. ‘’Vendredi, vers les coups de 19 heures, des jeunes qui jouaient au football dans la rue ont reçu une décharge électrique violente. Deux d’entre eux ont été tués sur le coup. Trois autres personnes sont blessées dont un grièvement’’, a notamment confié à l’APS le sous-préfet de Niaguis, Magatte Ndiaye.



Dans l’après-midi de vendredi, plusieurs localités ont été arrosées de pluies, accompagnées parfois d’orages et de vents. ‘’Les jeunes tentaient de fuir pour s’abriter dans les maisons, mais la foudre s’est abattue sur eux’’, a précisé le sous-préfet.



Il a confié que les deux corps avaient été conduits à la morgue de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor.

Parmi les trois jeunes blessés, un est dans état compliqué. Il est en train de recevoir des soins au service d’urgence de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor. ‘’Les deux autres blessées sont des filles. La foudre ne les a pas touchées. Mais elles sont prises de panique. Elles souffrent de traumatismes, d’intenses palpitations et de crise de panique. Elles sont prises en charge au district sanitaire de Ziguinchor’’, a ajouté M. Ndiaye.

Avec Aps

Ndèye Fatou Kébé