Niakhar: Le marabout Cheikh Ndiguel Sène révèle les secrets de ses prières pour le président Macky Sall et le Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| Le guide religieux de Ndiambour Sine, Cheikh Ndiguel Sène, a récemment effectué une visite de courtoisie chez Me Bassirou Ngom, directeur général de la société nationale recouvrement et membre de la Task Force républicaine. Devant les talibés et les invités présents, dont le chef du village de Niakhar, Latyr Diouf, le marabout a prié pour le président de la République du Sénégal, pour qui, il porte un amour fort. Selon lui, il récite et fait réciter tous les jours des versets de Coran pour le président. « Le président aura la paix et aura ce qu'il veut », a-t-il affirmé.

Le fils de Ndiambour Sine, une localité du département de Fatick, comptant des milliers de talibés mourides, a également expliqué les relations fortes qui le lient à Me Bassirou Ngom, renforcées par leur guide suprême, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Cette visite de courtoisie est d'ailleurs, la deuxième du Cheikh chez Me Bassirou Ngom. Ces gestes de soutien envers le président s'inscrivent dans un contexte d'embrouilles et de tensions politiques dans le pays.



