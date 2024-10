Nianing : Saisie de 240 kg de chanvre indien par la Gendarmerie

La Brigade polyvalente de la gendarmerie de Nianing, dans le département de Mbour (ouest), a saisi, jeudi, six sacs de chanvre indien, d’un poids total estimé à 240 kilogrammes, a appris l’APS de sources sécuritaires.



Cette saisie, réalisée vers 11h 30, a été rendue possible grâce à une information reçue par les gendarmes. Celle-ci faisait état d'” un probable débarquement de chanvre à Pointe Sarène ”.



L’exploitation de cette information, a “ permis à la brigade polyvalente de Nianing de procéder à la saisie de six sacs de chanvre indien estimés à 240 kg ”.



D'après les informations de l'Aps, les sacs avaient été “ abandonnés à cinq kilomètres au large de Mbodjène ”.



“ Les malfaiteurs ayant senti la présence des gendarmes, ont préféré libérer le produit en mer, avant de prendre la fuite ”, a ajouté la même source.



Elle indique que “ cette opération vient s’ajouter à la saisie de 155 kilogrammes de chanvre indien à Thiadiaye, le 2 octobre dernier et de 154 kilogrammes à Somone, le 1ᵉʳ septembre passé ”.



Au total, ce sont 549 kilogrammes de chanvre indien qui ont été “ saisis en l’espace de deux mois, en provenance de la mer ”.



Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs.