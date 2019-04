Nicolas Ndiaye surpris de l'absence d'un ministre de la LD du gouvernement Le secrétaire Le Secrétaire général de la LD ne s’en cache pas. « Ce n'est pas nous qui choisissons les ministres, c'est la prérogative constitutionnelle du président de la République. Nous avons été surpris de l'absence d'un ministre LD dans le gouvernement et nous prenons acte de cette décision », a-t-il, en effet, déclaré dans Le Quotidien. Mais, il s’est empressé d’ajouter « On n'est pas entré dans cette coalition pour glaner un poste de ministre ».

