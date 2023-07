Nietty Mbaar: Des agresseurs infiltrent un minibus Tata et dépouillent les passagers

Lundi 24 Juillet 2023

Les agresseurs ont repris service depuis quelques jours à Thiaroye et environs. Ce, malgré les patrouilles policières. Au quartier Nietty Mbaar, des charretiers armés de couteaux et de machettes, ont infiltré un minibus «Tata » à hauteur du quartier Nietty Mbaar de Djeddah Thiaroye Kao.



Ils ont menacé d’abord le chauffeur avant de dépouiller les passagers. Après leur forfait, les malfaiteurs ont pris la poudre d'escampette à bord d'une charrette. Les passagers, dans le désarroi, dénoncent l'insécurité, raconte "L'As".

