Niger : Le taux de croissance économique est estimé à 11,9% en 2022

La Bceao relève dans la foulée que le rebond de la croissance refléterait notamment la hausse de la production agricole, en raison d’une pluviométrie bien répartie dans l’espace et le temps, le regain d'activité dans les sous-secteurs du commerce, des transports, hôtels et restaurants.



Dans ces conditions, la banque centrale confie que la balance des paiements du Niger est ressortie déficitaire de 1675 millions en 2022 contre un excédent de 140.213 millions en 2021.



Il ressort du rapport que le déficit structurel de la balance courante a connu une importante dégradation de 33,9%, passant de 1.164.013 millions en 2021 à 1.559.456 millions en 2022, imputable essentiellement à la détérioration de la balance des biens et services ainsi que du revenu primaire, cumulativement à la dégradation du solde de revenu secondaire.



Bassirou MBAYE





Source : La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) révèle, dans son rapport sur ‘’Balance des paiement et position extérieur globale 2022’’ du Niger, que les estimations disponibles tablent sur un taux de croissance économique de 11,9% en 2022 contre 1,4% en 2021.Source : https://www.lejecos.com/Niger-Le-taux-de-croissanc...

