Nigéria-Algérie : L’arbitre assistant sénégalais, El Hadj Malick Samba désigné pour officier au côté du Gambien Papa Bakary Gassama

L’arbitre assistant sénégalais, El Hadj Malick Samba a été désigné pour officier au côté du Gambien Papa Bakary Gassama qui sifflera le match Nigeria-Algérie comptant pour la 2-ème demi-finale de la CAN 2019, ce dimanche au stade International du Caire. L’autre assistant de cette demi-finale est le Burkinabé Seydou Tiama.



L’assistant sénégalais qui accompagnait Malang Diédhiou puis Maguette Ndiaye, fait partie des trois arbitres sénégalais choisis pour cette 32-ème édition de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).



Les deux autres arbitres sont les ’’centraux’’ Maguette Ndiaye et Issa Sy.



Quant à la demi-finale Sénégal-Tunisie, il sera sifflé par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema qui avait arbité la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 ayant opposé le Sénégal à l’Afrique du Sud au stade Léopold Sédar Senghor (2-1).



Le coup d’envoi de la première demi-finale aura lieu à 18h locales, soit 16h à Dakar et la deuxième a été programmée à 19h au GMT.

