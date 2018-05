Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nigéria: Son mari lui trouve une rivale et elle organise une fête pour le couple (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Les photos d’une femme qui a organisé une grande fête pour son mari et sa nouvelle épouse, circulent depuis quelques jours sur les médias sociaux. Des images qui ont fait réagir plusieurs internautes. Toutes les femmes ne peuvent pas le faire. Une Nigériane du Nord a récemment organisé une fête somptueuse pour accueillir la deuxième épouse de son mari.



Plusieurs sources déclarent que le mari était surpris par la réaction de sa première épouse, mais qu’il était quand même heureux. Dans les photos, on peut bien voir que la première épouse n’a pas seulement organisé la fête pour son mari et sa rivale, mais elle a aussi nourri avec joie sa rivale.



La première femme, mère de deux garçons, était debout et faisait la soirée et a accueilli la jeune femme chez eux.



Plusieurs internautes affirment que soit la première femme a donné le feu vert au mari pour choisir une deuxième femme, soit elle n’a eu aucune autre alternative, car montrer un tel enthousiasme est surprenant.

Dans les commentaires sur la toile, des internautes se demandent si l’amour que ressent la première épouse était authentique ou si elle était obligée de le faire.

Combien parmi vous pourraient poser un tel acte, mesdames?



Crédit photos: Khalifa Photography

AUTEUR: Felicia Essan



