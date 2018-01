Nigéria: Une femme voit son mariage dissout, pour avoir porté un pantalon

En prononçant le jugement, le président du tribunal coutumier d’Igando, Lagos, M. Akin Akinniyi, a déclaré qu’il semblait que le couple séparé était fatigué du mariage et que tous les efforts pour réconcilier les deux parties, avaient échoué.



« Puisque les deux parties ont consenti à la dissolution de leur mariage, cette cour n’a pas d’autre choix que de dissoudre le mariage ».



« Le tribunal a prononcé la dissolution du mariage entre M. Rasheed Abiola et son épouse Fatimot, les deux parties cessant désormais d’être mari et femme ».



« Les deux sont libres de se séparer, sans aucune entrave et molestation », a déclaré Akinniyi.



L’agence de presse nigériane (NAN) rapporte qu’Abiola avait auparavant déclaré à la cour, que sa femme portait des pantalons qu’il lui avait déconseillés, mais elle a refusé.



« Ma mère et moi avions prévenu Fatimot de ne plus porter de pantalon, mais elle n’écoutait plus, je n’arrivais plus à faire face à son mode de vie et à son attitude déviante », a-t-il dit.



Le douanier de 47 ans, a déclaré que sa femme le menaçait de ne pas épouser une autre femme. « Fatimot menace de me faire du mal, si je tente d’épouser une autre femme. Mais Fatimot et moi ne dormons pas ensemble comme mari et femme depuis des années », a-t-il dit.



Selon lui, il souffre de dépression parce qu’il n’a pas la tranquillité d’esprit. Il a supplié le tribunal de dissoudre l’union, qu’il ne l’aimait plus, il voulait continuer sa vie.



Cependant, Fatimot a dit que son mari lui avait donné des coups de pied parce qu’elle avait porté des pantalons, en prétendant qu’elle voulait se prostituer.



Elle a aussi soutenu qu’elle ne l’a jamais menacé de ne pas épouser une autre femme.



La mère de trois enfants a exhorté le tribunal à réaliser le souhait de son mari.