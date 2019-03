Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Niska et Aya Nakamura mettent fin aux rumeurs et réagissent dans cette vidéo ! Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 18:58 | | 0 commentaire(s)| Au cœur d’une terrible rumeur de violences conjugales, Aya Nakamura et Niska ont répondu avec une vidéo d’une conversation dans laquelle ils annoncent la sortie du clip "Sucette".



Depuis une semaine, l’ambiance est bizarre autour d’Aya Nakamura et Niska. La chanteuse a mis une photo d’elle avec un coquard à l’œil, remerciant ironiquement l’homme qui le lui aurait fait. Les réseaux sociaux ont fait de Niska le responsable, utilisant une vidéo d’eux en mode couple comme preuve. Depuis, les 2 artistes n’ont plus évoqué cette histoire… jusqu’à ce que le Charo fasse un live Instagram. Il a lancé une double vidéo dans laquelle il converse avec l’auteure de Djadja.



Avant cet extrait, Niska dit qu’il est tant de “mettre fin à la mascarade”. Ils annoncent donc la sortie prochaine du clip de Sucette, leur featuring sur l’album Nakamura. Ce qui voudrait dire que toutes ces rumeurs qu’ils ont bien laissé tourner ne seraient qu’une manière de créer le buzz. Si la méthode peut interloquer (avec l’usage d’un sujet sensible), elle peut s’avérer efficace. On aura la réponse avec la sortie du 4e clip du 2e album de la chanteuse d’Aulnay-sous-Bois, citée parmi les personnalités de moins de 30 ans les plus influentes d’Europe.



Une technique de buzz déjà utilisée



Pour teaser ce morceau, Aya Nakamura et Niska avaient déjà rendu fous les internautes. Le rappeur du 91 s’amusait à commenter les publications d’Aya avec l’emoji représentant une sucette. Le public ne connaissant pas encore le morceau, pensait que cela cachait uniquement une liaison entre les 2 stars. La surprise avait été de taille quand la tracklist de l’album a été dévoilée et qu’on se rendait compte que "Sucette" était finalement le nom du featuring entre les 2 artistes. De plus, le morceau ne parle même pas d’amour mais plutôt des plans foireux qui tournent mal…















Sunubuzz



