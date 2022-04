Nomination: Notre confrère Pape Ibrahima Ndiongue casé au Palais

Les radars du journal Le Témoin, braqués au palais de la République ont failli manquer la nomination de notre confrère Pape Ibrahima Ndiongue. En effet, indique le journal, il a été placé par le chef de l’État au poste de conseiller spécial en charge des affaires religieuses. Cette nomination a été confirmée par le président de la République lors de l’audience accordée aux militants et responsables politiques de l’Alliance pour la République de Dakar, la semaine dernière.



Le journaliste politicien attend tout simplement le retour de Macky Sall d’Arabie Saoudite. Il faut signaler que Pape Ibrahima Ndiongue alias « Gazou» fait partie des militants de la première heure de l’Alliance pour la République. D’ailleurs, l’intéressé a annoncé cette nomination sur sa page Facebook. «Je remercie le président de la République, Macky Sall, qui m’a fait l’honneur de me nommer conseiller spécial en charge des affaires religieuses. Je me réjouis d’avance de cette nomination et manifeste toute ma gratitude au chef de l’État....



Son excellence, Macky Sall a compris mon engagement sans faille à ses côtés et ce, depuis la naissance de l’Apr. Il connaît aussi ma proximité et mon engagement aux côtés des familles religieuses» a-til écrit sur sa page. C’est donc un Pape Ibrahima Ndiongue, revigoré, qui accepte avec la même détermination de travailler aux côtés du Président de la République pour cette nouvelle fonction.