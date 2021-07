Nomination: Yaye Fatou Diagne revient aux affaires

Yaye Fatou Diagne a été nommée hier en Conseil des ministres Coordonnateur national du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) au ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises. Une nouvelle entité qui vient juste d’être créée par le président Macky Sall. Cette nomination ressemble fort à une revanche de la bellissime Yaye Fatou Diagne sur le ministre de la Microfinance Zahra Iyane Thiam.



Cette dernière, rappelle Le Témoin, avait défénestré d’une manière humiliante en décembre 2020 le maire de Ngathie Naoudé, responsable politique APR à Guinguinéo et, surtout, dame de compagnie de Marème Faye Sall. Zahra Iyane Thiam ne pouvait souffrir que la bonne dame puisse lui tenir tête à la direction du Programme de développement de la Microfinance (PROMISE) qui dépend de son département ministériel.



A force de manœuvres, Zahra Iyanne Thiam avait pu obtenir la tête de l’ex-épouse de Serigne Mboup CCBM et d’Ahmeth Khalifa Niasse. La fille d’Ahmet Iane Thiam avait gagné le premier round. Prenant du recul, Yaye Fatou Diagne s’était repliée dans sa mairie et surtout sa base politique de Ngathié Naoudé. Ce qui a été payant puisque Macky Sall s’est souvenue d’elle en la portant à la tête du Promogem. Une belle revanche de la grande Dame contre la petite ministre.

