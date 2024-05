Nomination d’un nouveau directeur général à l’Anacim : Dr Diaga Basse aux commandes

Selon l’agence, cette nomination couronne un parcours riche et diversifié, marqué par des succès académiques et professionnels dans les domaines de l'aviation civile.



En effet, informe l’Anacim, Dr. Basse est titulaire de plusieurs diplômes prestigieux. Il est Ingénieur des Études et Exploitation de l'Aviation Civile (IEEAC) de l'EAMAC.



Il a également obtenu un MBA International en Management à l'Université Paris Dauphine, un Mastère Spécialisé en Aviation et gestion du trafic aérien à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) de Toulouse, un Executive Doctorate in Business Administration à l'IAE Lyon 3 - Université Jean Moulin Lyon.



Lors de son passage à l'ENAC pour son Mastère Spécialisé, l’Anacim confie M. Basse a séjourné six mois chez Thales Rungis, le géant de l'aéronautique, où il a travaillé sur un projet sur la technologie ADS-B, renforçant ainsi ses compétences pratiques et théoriques dans le domaine de l'aviation civile.



Dr. Basse cumule plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation civile selon la même source. Qui ajoute qu’il a commencé comme contrôleur aérien qualifié toutes positions à Dakar avant de gravir les échelons au sein de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar(Asecna), où il a occupé des postes de responsabilités croissantes.



Il a été chef du bureau télécommunications aéronautiques, chef du bureau NOTAM International pour l’Afrique Occidentale et Centrale, Commandant de l’Aéroport Léopold Sédar SENGHOR, Chef du Centre Régional de la Navigation Aérienne de Dakar et Responsable des Opérations à la Représentation de l’Asecna au Sénégal.



Après avoir coordonné le volet navigation aérienne du transfert des services de l’aéroport LSS vers AIBD, il est nommé, conseiller technique du directeur général de l'Asecna, chargé de l'Inspection générale des études (Ige) à l'EAMAC (Niamey - Niger) puis chef du Centre AVSEC/OACI de Dakar.



Le Dr. Basse est reconnu pour ses contributions significatives à la sécurité et à la gestion du trafic aérien, rapporte un texte de l’Anacim. Qui explique qu’à ce titre, il a reçu plusieurs distinctions, dont la médaille aéronautique de l'Asecna en 2021 pour services rendus aux activités communautaires et une attestation de reconnaissance du ministre en charge des transports aériens du Sénégal pour sa participation remarquable au transfert de l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor vers l’Aéroport international Blaise Diagne.



En outre, l’Anacim rappelle que Dr Basse a coordonné avec succès l’arrivée et le départ du vol du président des États-Unis à Dakar en décembre 2013, ce qui lui a valu une attestation de reconnaissance de l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.



Il est instructeur et concepteur de cours pour le programme TRAINAIR PLUS de l'OACI et a coordonné plusieurs études de sécurité critiques, dont la mise en œuvre du guidage radar dans la TMA/UTA de Dakar et la mise en œuvre de l’ADS-B par satellite dans les espaces aériens gérés par le Sénégal.



Dr. Basse est également un expert externe de l'ANAQ-SUP (Autorité Nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation). Il a participé à l'évaluation institutionnelle de l'École Polytechnique de Thiès et à l'accréditation du diplôme d'ingénieur de Conception dans la spécialité Aéronautique de la même institution.



En tant que chercheur, il est l'auteur d'un article scientifique sur le développement durable dans le transport aérien, publié par les éditions ems paru dans l’ouvrage « Recherches sur la Sustainability » en septembre 2023 en France. Cet article souligne son engagement à intégrer les principes de décarbonation du transport aérien dans l'aviation, renforçant ainsi sa vision stratégique pour le secteur.



