Nomination en Conseil des Ministres de ce mercredi 22 juillet 2020 Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020 à 21:33 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Ahmadou Aly MBAYE, Agrégé en Sciences économiques, Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 103 117/C, est nommé Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), en remplacement de Monsieur Ibrahima THIOUB, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Oumar DIOP, Ingénieur en Génie Civil et gestionnaire de projets, est nommé Directeur général du second Compact Millennium Challenge Account Sénégal (MCA- Sénégal II) ;



Monsieur Lazar SARR, Inspecteur de l’Education populaire de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n° 632 054/F, est nommé Inspecteur technique au Ministère des Sports.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos