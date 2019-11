Nomination en Conseil des ministres du Mercredi 06 Novembre 2019 Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a présidé ce mercredi 06 novembre 2019, le Conseil des ministres au Palais de la République.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

Au titre des mesures individuelles le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Astou DIOUF, juriste, Matricule de Solde 615889/A précédemment conseiller technique N°1 du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, est nommée Directrice de l’Equité et du Genre au Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, en remplacement de Madame Absa Ngom Wade, appelée à d’autres fonctions.





