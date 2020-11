Nomination illégale: Mahmoud Saleh va-t-il s’accrocher au poste de Dc ?

Le nouveau Directeur du cabinet du Président Macky Sall pourra-t-il tenir longtemps à son poste ? La nomination de Mahmoud Saleh, selon de nombreux spécialistes interrogés, serait en porte-à-faux avec les textes qui régissent le statut des fonctionnaires. Car il s’avère que Monsieur Saleh, qui a évincé le dentiste Augustin Tine de son poste, n’est pas un fonctionnaire classé dans l’administration, s’il n’a pas largement dépassé l’âge de faire valoir ses droits à une pension de retraire, en plus d’avoir un état de santé des plus précaires.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Ce qui pose réellement problème, c’est la distance prise avec la loi No 68- 024 du 11 juillet 1968, qui stipule que ne peut occuper le poste de Directeur de cabinet qu’un fonctionnaire de la hiérarchie A 1 ou quelqu’un ayant un diplôme assimilé, soit la maîtrise au moins.

Or, il s’avère, fulminent des personnalités déterminées à faire respecter ces dispositions, que Mahmoud Saleh ne correspondrait même pas à l’équivalent de la hiérarchie B4, puisqu’il n’a pas le niveau du baccalauréat. Et même s’il a trouvé le moyen de s’inscrire en France à une période où le baccalauréat n’était pas un diplôme requis dans de nombreuses universités, M. Saleh ne peut se faire prévaloir d’aucun diplôme universitaire. Donc, impossible qu’il occupe ce poste si stratégique et si important.



Des personnalités appartenant à la société civile se prépareraient pour attaquer le décret auprès de la Chambre administrative de la Cour Suprême. D’autant plus qu’il y a déjà une jurisprudence en la matière, lors de la nomination de Babacar Gaye par Me Wade à ce poste. Le Président Wade avait réagi, en le relevant de ce poste. Le Président Sall va-t-il sévir avant cela ?















A. FALL

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos