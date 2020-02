Nomination par décret du maire de Dakar : Moustapha Cissé Lô oppose son veto et affiche ses ambitions

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

A l’instar d’autres responsables de l’Apr, Moustapha Cissé Lô est contre toute nomination par décret présidentiel du maire de Dakar. Sa position sur la question se passe de commentaire. « Je pense que cette question méritait une attention particulière avant qu’on ne la balance dans la rue. Au niveau de mon parti, l’Apr, cette question n’a pas été agitée ni discutée à ma connaissance. Nous sommes une coalition et les partis qui la composent devaient en discuter en interne. Parce que si nous voulons renforcer la démocratie, il ne saurait être question de nommer quelqu’un pour lui dire 'vient diriger des gens qui sont élus'. Je pense que ce n’est pas possible », martèle-t-il.



Cissé d’ajouter : « deuxième problème (avec cette proposition), je ne connais pas le contenu de la proposition, si la proposition nous dit qu’il faut que le président nomme quelqu’un parmi les élus de la majorité, c’est-à-dire au sein de la liste majoritaire qui a gagné les élections. Si on va à des élections démocratiques à Dakar je me présenterai. Sinon, comment je pourrai être candidat si c’est le président qui nomme par décret ?», s'interroge-t-il.



Le responsable de l’Apr réitère son ambition de briguer le suffrage des Dakarois.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos