Nominations Africa Forbes: Abdou Ly, le DG de l’ARTP et El hadji Mbacké Fall parmi les personnalités les plus influentes du Sénégal Parmi ses nominations pour l’année 2021, Abdou Ly, le DG de l’ARTP et El Hadji Mbacké Fall émargent dans la catégorie les personnalités les plus influentes du Sénégal, selon le Magazine Africa Forbes.

Présentée comme la toute première publication commerciale internationale du continent destinée à l'exécutif africain, Forbes Africa passe à la loupe l’environnement des affaires en Afrique. Le magazine Forbes Africa aide ainsi ses lecteurs à relier les points, à former des motifs et à voir au-delà de l'évidence, en leur donnant une perspective complètement différente.



Lauréat de cette édition, Abdoul Ly est le directeur général de l’ARTP. Ancien Directeur général de ABM Technologies et Président du Conseil d’Administration de Saytu S.A, il a remplacé Abdou Karim Sall à la tête de la l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, ARTP. Abdoul Ly est un Ingénieur en Génie Électrique (Électronique, électrotechnique, automatisme et Informatique).



Avec un Bac +5, Ingénieur en Génie Electrique (Electronique, Electrotechnique, Automatisme, Informatique), sa double compétence managériales et technique, le DG de l’ARTP est un homme qui connait bien les Télécoms et les TICS.



Ce qui lui a permis d’évoluer rapidement vers des postes de direction en charge de la réorganisation et du développement de l’activité́ Ouest Africaine au sein de groupes multinationaux du secteur des technologies de l’information et de la communication, comme ABM et CFAO Technologies (filiale du Groupe Français PPR).



Autre lauréat, El Hadji Mbacké Fall est le PDG de Invictus Invictus Capital & Finance (ICF), qui est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) au capital de 500 000 000 (cinq cents millions) FCFA, agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le numéro « SGI/2019-02 » et dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal.



ICF a pour objet d’accompagner les entreprises, les gouvernements, les collectivités, les institutions financières et les particuliers à travers des services financiers adaptés. Elle offre des services de gestion et d’intermédiation dans les opérations financières et dans divers secteurs et intervient aussi bien sur les opérations du marché financier que sur les opérations hors marché.



