Non-respect de contrat: Coumba Gawlo Seck envoie son menuisier au Tribunal

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 13:46

Le domicile de Coumba Gawlo avait fait l’objet d’un cambriolage, il y a quelques jours. Et, pour renforcer sa sécurité, elle avait décidé de changer les portes et fenêtres de sa maison. Coumba avait passé une commande pour un montant de 1.4 millions de francs Cfa chez le menuisier Sadio Mané. Mais le délai que s’étaient fixé entre les deux parties a expiré sans qu’aucune livraison n’ait été faite.



Ce, malgré le fait que la chanteuse ait versé un acompte. Le menuisier demande un délai supplémentaire. 10 jours lui seront accordés. Mais au bout de ces 10 jours, rien de livré. Pis, il ne décrochait plus les appels de sa cliente. Celle-ci, décontenancée, porte plainte à la Division des investigations criminelles (Dic).



Lors de son audition, le menuisier a encore demandé encore 10 jours supplémentaires. Quand vint le jour de la livraison, S. Mané donna rendez-vous au bras droit de la chanteuse à la Gare des Baux maraîchers.



Mais, une fois sur les lieux, le collaborateur du chanteur se rend compte que le menuisier lui a posé un lapin. L’artiste saisit à nouveau la Dic qui procède à l’arrestation du menuisier. A la barre du tribunal des flagrants délits, il plaide le manque de temps.



Mais le tribunal le déclarera coupable. Il a écopé d’une peine de 3 mois avec sursis. Il devra aussi payer la somme d’un million FCfa pour les dommages causés.

