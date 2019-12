Nos astuces pour attendrir un rôti

Une viande trop dure, c'est une viande qui ne va pas délivrer toutes ses saveurs en bouche... Voici donc des astuces pour rendre votre viande plus tendre, moelleuse à cœur, et bien savoureuse.



- Les feuilles de banane sont utilisées pour envelopper la viande dans certaines régions, car cela la rend plus tendre à la cuisson. Certains disent aussi en Asie que la banane elle-même a cet effet. Placez dans le plat de cuisson une banane mûre et pelée.



- Placez la viande crue sur une planche à découper. Saupoudrez le bicarbonate sur le (ou les) morceau de viande. Vérifier que la viande est bien enrobée de poudre. Puis mettez la viande un peu moins de 30 minutes au réfrigérateur pour la laisser reposer. Ensuite rincez la viande pour éliminer le bicarbonate de soude, et essuyer avec un torchon pour qu'elle ne reste pas humide. Vous pouvez faire cuire votre viande normalement.











Mam Dieng