Nos conseils pour débarrasser votre maison des odeurs indésirables

Pour en finir avec les odeurs désagréables dans la maison, essayez ces astuces très utiles avec le bicarbonate.



En plus d’être économique, c’est sain, non toxique, écologique… Vous pouvez l’utiliser comme nettoyant, adoucissant, désodorisant, anti-calcaire, détachant.



- Si l’odeur vient de l’évier utilisez le mélange de sel et de bicarbonate de soude. Mélangez une tasse de sel dans le siphon, ensuite ajoutez une tasse de bicarbonate de soude. Puis versez l'équivalent d'une bouilloire d'eau bouillante dans le siphon et laissez le tout agir.



- Si l’odeur provient des poubelles, saupoudrez une demi-tasse de bicarbonate de soude au fond de la poubelle chaque fois que vous changez le sac de vidange.



- Vous pouvez déposer une coupelle remplie de bicarbonate de soude dans le frigo pour désodoriser le réfrigérateur si vous sentez une mauvaise odeur.



- Pour nettoyer et désodoriser le fauteuil en tissu, saupoudrer le de bicarbonate de soude. Ensuite brossez pour faire pénétrer la poudre dans les fibres. Laisser agir au moins une heure. Et passez l’aspirateur pour de retirer le bicarbonate.









Mam Dieng