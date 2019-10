Nos conseils pour se démaquiller grâce à des ingrédients naturels

Avocat, lait, huile de coco, aloe vera, découvrez comment se démaquiller naturellement avec ces 4 ingrédients. .



Avocat

Prenez un coton-tige et frottez-le légèrement sur la chair verte de votre avocat, visant à brouter la surface pour les huiles, plutôt que de ramasser des morceaux de fruits.



Le lait

Le lait permet de retirer le maquillage. Tamponnez une boule de coton dans une tasse de lait et de frotter doucement sur tout votre visage et vos paupières.



L’huile de coco

Idéale pour les peaux sèche, l’huile de coco permet d’éliminer le maquillage tout en hydrater votre peau. Apprenez à vous démaquiller pas à pas de façon naturelle avec ce démaquillant à base d’huile de coco. Versez quelques gouttes dans votre main, puis frottez le liquide sur tout votre visage pour dissoudre et soulever votre fond de teint ou cache-cernes, puis essuyez tout avec une boule de coton ou de tissu. Ensuite rincez ce dernier avec de l’eau pour enlever tout excès.