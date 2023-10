Notation : GCR confirme la note de A+(wu) de TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire.

GCR a, en outre, confirmé la note d’émetteur de court terme de ‘A1(WU)’.



<<La notation de TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire repose sur sa bonne flexibilité financière en raison d’un niveau d’endettement largement soutenable et sur sa position de leader du secteur très concurrentiel de la distribution de produits pétroliers de la Côte d’Ivoire qui lui assure des revenus en hausse, soutenus par des volumes de ventes importants>>, avance l’équipe de notation en guise de justification de la note décernée à l’entreprise.



Selon elle, la position concurrentielle de TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire représente une force majeure de sa notation. Cette société est considérée par GCR comme le leader du secteur hautement compétitif de la distribution de produits pétroliers de la Côte d'Ivoire. <<Avec une part de marché de 24% en 2022, la société occupe la première place parmi les distributeurs de carburant en Côte d'Ivoire, grâce à une offre diversifiée (vente de carburant, vente GPL, vente de lubrifiants, réparation/entretien de véhicule, vidange, lavage, restauration, services digitaux) qui s’adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels>>, argumente GCR. L’agence est d’avis que la société se distingue également par son réseau dense, qui lui permet de réaliser les volumes de ventes les plus importants de tout le réseau de stations-service en Côte d'Ivoire. En outre, grâce à son maillage territorial adapté et à la solide reconnaissance de sa marque, TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire bénéficie d'une position concurrentielle enviable dans un marché dominé par 10 acteurs majeurs. <<TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire tire sa notoriété notamment de son assimilation au groupe de renommée mondiale, TotalEnergies, qui lui apporte un soutien important, matérialisé par des conventions d’assistance générale et de conseil concernant son cœur de métier>>, souligne GCR. L’agence estime à ce titre que ce support permettra à la société de continuer à renforcer sa position de leader à travers une différenciation par la qualité des services en vue de capter une part importante de la croissance à venir du marché.



<<Cependant, relève GCR, malgré des revenus importants et en hausse, portés par d’importants volumes vendus dans tous ses segments d’activités à l’exception du segment Gaz et Produits Liquéfiés, les marges générées par l’exploitation sont faibles mais globalement conformes au marché.>> Cette situation reflète, selon toujours l’équipe de notation, la faible capacité du modèle opérationnel à générer des marges robustes en raison du caractère régulé des prix de ventes que TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire ne contrôle pas. Dans ce contexte, la marge nette est ressortie à un faible niveau, à moins de 3% en moyenne tout au long du cycle. GCR s’attend à ce que la marge nette se situe à un peu moins de 2,5% dans les 12 à 18 prochains mois, soutenue par des effets positifs d’un redressement des cours du pétrole.

La flexibilité financière de la société est jugée adéquate que ce soit en termes de flux ou de stock. Selon GCR, cette entreprise présente un niveau solide de couverture de ses dettes par l’EBITDA (année fiscale (AF)2022 : 0,53x ; AF21 : 0,26x ; AF20 : 0,78x ; AF19 : 0,61x ; AF18 : 0,06x) qui repose sur un faible niveau de dettes. En outre, les intérêts sont très bien couverts à 27,4x en 2022 (AF21 : 40,2x ; AF20 : 15,7x). Toutefois, les flux de trésorerie ressortent négatifs après investissements et dividendes sur l’année 2022 couvrant difficilement les dettes (AF22 : -46% ; AF21 : 35% ; AF20 : 3%). GCR estime que la stratégie prudente de la société en matière d’endettement devrait se maintenir à court terme ce qui soutiendra sa bonne flexibilité financière.



Cependant, GCR considère potentiellement négatif pour sa notation le fait que les flux de trésorerie de la société, après financement des investissements, soient sous pression des dividendes versés à ses actionnaires, ce qui laisse peu de ressources à consacrer au remboursement de son stock de dettes. La notation de TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire est affaiblie par son profil de liquidité modeste. GCR considère que le groupe présente une couverture de liquidité insuffisante sur une période de 12 mois, avec un taux de couverture des emplois de liquidité par les sources de liquidité inférieur à 100%. L’équipe de notation déclare anticiper une pression à la baisse du niveau de liquidité de la société par les besoins de financement de son développement et les dividendes servis.



Sur la perspective stable attachée à la notation de TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire, GCR la justifie par <<le fait que TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire devrait continuer à tirer profit de sa position de leader sur le marché ivoirien de la distribution de produits pétroliers afin d’accroitre ses revenus et stabiliser ses marges.>> En outre, la flexibilité financière de la société devrait rester à un niveau satisfaisant. Cependant, GCR est d’avis que la position de liquidité restera faible en raison des besoins importants en liquidités engendrés par l'effort d'investissement de l'entreprise et sa politique de distribution de dividendes.



