Notation : L’agence Bloomfield décerne la note A- à la société Unilever Côte d’Ivoire.

La note de court terme est A2 avec une perspective stable. La durée de validité de la notation est d’un an et va du mois d’octobre 2024 au mois de septembre 2025.



Pour justifier sa note sur le long terme, Bloomfield avance « la qualité de crédit élevée » de l’entreprise de droit ivoirien. Selon toujours Bloomfield, les facteurs de protection sont considérés suffisants pour des investissements prudents. Cependant, note l’agence, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, la note décernée à la société Unilever est justifiée par la certitude de remboursement en temps opportun qualifiée de « bonne ». Selon l’équipe de Bloomfield, les facteurs de liquidité et les éléments essentiels des sociétés sont sains. « Quoique les besoins de financement en cours puissent accroître les exigences totales de financement, l’accès aux marchés des capitaux est bon », a soutenu Bloomfield pour qui les facteurs de risque sont minimes.



La notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un renforcement continu du dispositif managérial, une amélioration de la marge commerciale grâce à une politique de réduction des coûts mise en œuvre, une évolution notable des indicateurs de performance portée par la bonne maîtrise des charges et une stratégie de diversification en perspective.



Bloomfield a néanmoins mis en relief des facteurs de fragilité de la notation dont les principaux sont : un bilan mitigé de l’exécution du plan stratégique 2019-2023, une structure financière qui demeure déséquilibrée, une non-conformité à certaines dispositions règlementaires de la BRVM et de l’OHADA et un impact significatif des tensions géopolitiques internationales sur l’activité.





