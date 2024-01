Notation : NSIA Banque Côte d’Ivoire annonce le maintien de sa solide performance financière.

<<Cette notation financière, valable de septembre 2023 à août 2024, souligne avec force la résilience et la constance exceptionnelles de NSIA Banque Côte d’Ivoire dans un environnement économique en évolution permanente>>, ajoute la direction de cette banque.



Elle poursuit, estimant que cette performance remarquable témoigne de l’efficacité des stratégies mises en œuvre par la Banque, en dépit de nombreux défis économiques et environnementaux. <<Depuis 2021, NSIA Banque Côte d’Ivoire s'engage avec rigueur dans l'exercice de la notation financière, réaffirmant ainsi son engagement envers la transparence totale et l’adhésion aux normes les plus élevées du secteur bancaire>>, soulignent encore les responsables de l’entreprise. Selon eux, cette démarche stratégique, ancrée dans une vision à long terme, renforce la confiance et met en exergue sa détermination à maintenir rigueur et excellence.



Ils estiment par ailleurs que la stabilité de la note, par rapport à l'année précédente, est particulièrement significative dans le contexte économique actuel. Dans l’entendement des dirigeants de la banque, elle atteste de la capacité de NSIA Banque Côte d’Ivoire à naviguer avec succès dans des conditions de marché exigeantes pour renforcer sa position et maintenir une solide performance financière. <<Ainsi, souligné la direction de la banque, cette notation reflète l’efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du plan stratégique « Altitude 22-26 », conduisant à une croissance des indicateurs de performance, à l’amélioration de la concentration et de la qualité du portefeuille de crédits.>>



Sur le long terme, NSIA Banque Côte d’Ivoire se distingue par une qualité de crédit qui reste très élevée, avec des facteurs de protection très forts. Les changements défavorables dans le contexte des affaires, les conditions économiques ou financières sont susceptibles d’accroître les risques d’investissement, mais de manière très peu significative.



S’agissant du court terme, la certitude de remboursement demeure également très élevée, soutenue par d’excellents facteurs de liquidité et une protection solide des éléments essentiels. Les facteurs de risque sont mineurs.



La notation est basée sur les facteurs positifs suivants : une poursuite de la refonte organisationnelle ; une mise en œuvre effective du plan stratégique « Altitude 22-26 » ; une bonne flexibilité de financement ; une croissance des indicateurs de performance ; une amélioration de la concentration et de la qualité du portefeuille de crédits ; une exploitation en amélioration continue ; une baisse continue du coût du risque. Pour M. Léonce YACE, Directeur Général de NSIA Banque Côte d’Ivoire « cette notation est un gage de notre solidité et de notre détermination à aller de l'avant.>> Il poursuit, estimant que <<nous continuons à tisser des liens de confiance solides avec nos clients et partenaires, ancrant notre rôle de moteur dans l'économie ivoirienne ».



NSIA Banque Côte d’Ivoire s’engage à consolider ses acquis grâce à l’implication permanente de son Top Management et de l’ensemble de son personnel, visant la réalisation de résultats positifs.



