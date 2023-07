Note de lecture : Le lion, le papillon et l'abeille de Mahammed Boun Abdallah Dionne

Après avoir parcouru ses pages avec enthousiasme, je peux affirmer sans hésitation que ce livre mérite une place de choix dans les mains de tous les décideurs économiques, les leaders politiques, les universitaires et les étudiants.







Sur la forme. "Le lion, le papillon et l'abeille" se distingue par une écriture remarquable, empreinte de justesse, de conviction et d'une expérience riche. Chaque mot, chaque phrase et chaque paragraphe révèlent un soin et une passion évidents dans leur composition. Dès les premières pages, où l'auteur relate son expérience en tant que Directeur du bureau Afrique de l'Organisation des Nations-unies pour le développement industriel (ONUDI), le lecteur est captivé par la fluidité de son style et la profondeur de ses réflexions. Mais au-delà de son style plaisant, c'est dans son contenu, qui métaphorise le comportement des sociétés animales pour expliquer la nouvelle économie politique, que cet ouvrage majeur se démarque et devient une référence incontournable.



Dans le fond. En tant qu'ancien Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne défend avec une éloquence magistrale sa théorie de la nouvelle économie politique pour le développement de l'Afrique. Au fil des pages, il remet en question les idées préconçues sur le financement de la dette publique, la politique monétaire et l'équilibre de l'économie verte. Jamais une vision aussi complexe n'a été aussi clairement expliquée. Chaque concept est décortiqué avec clarté et précision, offrant ainsi une compréhension approfondie des enjeux économiques auxquels l'Afrique est confrontée.



La préface écrite par le Président Macky Sall lui-même constitue un message silencieux d'une grande signification. Elle témoigne de la confiance placée en Mahammed Boun Abdallah Dionne en ces termes élogieux : "J'avais fait le pari sur un compatriote dévoué aux causes nationales, un collaborateur loyal, mais également un homme généreux dans l'effort et le travail. Et un homme de défis. Il a su donner le meilleur de lui-même." Ces mots [à l’endroit de celui qui a passé 1773 jours à la Primature] soulignent l'engagement profond de l'auteur envers le Sénégal, l'Afrique-mère et ses vaillants peuples.



L’esthétisation du message

La substance de ce livre réside dans son authenticité et son écriture économique véritable, offrant ainsi un nouvel envol de l'Afrique dans l'économie-monde. Mahammed Boun Abdallah Dionne (MBAD), en tant qu'ingénieur et économiste chevronné, s'impose comme une référence incontestable dans ce domaine. Son expertise théorique et pratique est admirablement mise en valeur dans le lion, le papillon et l'abeille qui fera définitivement autorité.



Quiconque étudie la nouvelle économie politique de MBAD et ne parvient pas à comprendre, n’y parviendra jamais… Que vous soyez décideur économique, leader politique, dirigeant d'entreprise, universitaire ou étudiant, je vous recommande vivement de plonger dans cet opus qui allie la rigueur intellectuelle à l'écriture inspirante. À travers les métaphores du lion rugissant, du papillon virevoltant et de l'abeille piquante, Mahammed Boun Abdallah Dionne révèle et se révèle.



N’était-ce l’absence de note de bas de pages et de notice bibliographique, cet ouvrage serait automatiquement considéré comme une thèse majeure logée en bonne place dans toutes les universités



A vos marques, 1,2, 3 lisez !







· Par Dr Cheikh Omar Diallo. Docteur en Sciences juridiques et politiques, Expert-Consultant en Communication politique.