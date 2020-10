Notto-Guouye Diama : la commune opte pour la mise en place d’une police de proximité Situé dans le département de Tivaouane, dans la zone des Niayes plus exactement, Notto-Gouye Diama vient d’installer sa police de proximité. Une première dans cette localité, souvent côtoyée par des producteurs maraîchers, commerçants et les habitants de cette zone.

Pour sécuriser sa commune contre l’indiscipline, le non-respect des règles établies par la municipalité, le maire Maguèye Ndiaye a signé une convention de partenariat entre l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP). D’après Vox populi, au nombre d’une dizaine, ces agents de proximité vont assurer la sécurité et la gestion des ressources de cette ville.



Pour le maire, l’installation de cette police de sécurité va permettre à la commune de bien gérer ces fonctions, auprès des populations qui souvent refusent de payer les patentes, de bouger quand il y a déguerpissement, entre autres. Avec cette police de proximité, la sécurité sera renforcée dans la commune.



