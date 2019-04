Nouveau Gouvernement : Thérèse Faye, victime du jeu d’équilibre Elle faisait certainement partie des plus attendus dans ce nouveau gouvernement, Thérèse Faye, la chargée de la case des tout-petits et coordonnatrice de la Convergence des jeunesses républicaines ( Cojer).



Elle figurait effectivement dans les plans du président Macky Sall pour occuper un poste ministériel, mais n’a raté le coche qu’à cause du savant dosage auquel s’est prêté le président dans la formation du gouvernement.



Un jeu d’équilibriste à la fois régional, mais aussi d’alliance au sein de Benno Bok Yacaar et en interne à l’Apr.



Une alchimie gouvernementale qui lui a été fatale tout en faisant la fortune de Samba Ndiobéne Ka, ministre de l’élevage et de la reproduction animale.



