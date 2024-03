Nouveau gouvernement : Le président Macky Sall nomme 34 ministres

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

On compte cinq départs. Il s’agit de Cheikh Oumar Anne, Lat Diop, Samba Sy , Mme Fatou Diané et Doudou KA. Le Pr ismaïla Madior Fall quitte les Affaires étrangères et devient directeur de cabinet du président de la République.



Mankeur Ndiaye revient comme chef de la diplomatie sénégalaise. Il en est de Aminata Angélique Manga qui occupe le département des Sénégalais de l’extérieur.



Mouhamadou Makhtar Cissé qui occupait le poste devient ministre de l’Intérieur.



Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances, se renforce avec l’Economie et le Plan.



Il en est de même du Pr Moussa Baldé qui en plus de l’enseignement supérieur, hérite également de l’Education nationale qu’occupait Cheikh Oumar Anne. Thérèse Faye Diouf en plus de ses anciennes responsabilités, hérite du département de Fatou Diané, le ministère de la Femme.



«C’est un gouvernement resserré, un gouvernement de mission d’action et d’urgence dans le contexte de la préparation dans les meilleures conditions de l’élection présidentielle du 24 mars », a déclaré M. Kaba. Il a expliqué que le gouvernement est chargé d’assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle, prendre en charge les urgences sécuritaires économiques et sociales et lutter contre la vie chère et assurer une bonne campagne de commercialisation des produits agricoles, tout en assurant la continuité de l’administration et préparer l’entrée du Sénégal dans l’ère de la production des hydrocarbures. Le précédent gouvernement dirigé par Amadou Ba comptait 39 ministres.



Adou FAYE





Source : Nommé Premier ministre le 6 mars dernier, Me Sidiki Kaba a annoncé la formation du nouveau gouvernement. Au micro de la Rts, la télévision publique, il a précisé que son équipe compte 34 ministres.Source : https://www.lejecos.com/Nouveau-gouvernement-Le-pr...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook