Nouveau gouvernement, Serigne Mbaye Thiam pas noyé: Macky Sall se tient à distance de la guéguerre du PS Macky Sall ne s’est pas mêlé à la guerre que se livrent les partisans de Aminata Mbengue Ndiaye et ceux de Serigne Mbaye Thiam au Parti socialiste (Ps). Les deux ministres socialistes gardent leurs postes, en l’occurrence Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et l’Assainissement, et Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l’Economie maritime.

Serigne Mbaye Thiam dont les ambitions pour le poste de secrétaire général du Ps sont connues de tous, presse Aminata Mbengue Ndiaye d’organiser le congrès de renouvellement des instances. Mais l’actuelle secrétaire générale par intérim du Ps fait de la résistance et fait observer le statu quo.



Aujourd’hui, le parti est divisé en deux camps entre les loyalistes composés de la vieille garde et le camp du secrétaire général de l’Union départemental du Ps à Nioro.



Après sa sortie affirmant que l’intérim doit avoir une fin, d’aucuns prédisaient une fin de séjour gouvernemental pour Serigne Mbaye Thiam, l’un des rares qui siègent en Conseil des ministres depuis l’avènement de Macky Sall à la tête du pays en mars 2012.



Cependant, la reconduction de SMT pourrait aussi constituer un message pour pacifier les relations au sein de l’ancien parti unique.



Son limogeage aurait signifié jeter de l’huile sur le feu et sonner le début d’une fronde contre Aminata Mbengue Ndiaye. Si ce n’est pas actuellement le cas…











