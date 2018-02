Nouveau rebondissement dans l’enquête sur la tuerie de Boffa

L’enquête relative à la tuerie de 14 personnes dans la forêt de Boffa Bayottes, dans l'arrondissement de Nyassia à Ziguinchor, semble avoir pris une nouvelle dimension. Jusque-là détenus à Ziguinchor depuis leur arrestation et leur inculpation, Omar Ampoi Bodian, le chargé de mission du chef rebelle du MFDC César Atoute Badiatte et le journaliste René Capain Bassène ont été transférés ce dimanche, à Dakar.



Un nouveau développement qui suscite une angoisse au sein des familles de ces prévenus, qui déclarent ne pas avoir été mis au courant du transfèrement de leurs proches, lorsque le quotidien Enquête les a contactées. L'un de ces prévenus avait même demandé que des habits et un peu d'argent lui soient envoyés pour son petit-déjeuner, en attendant de rencontrer son avocat ce lundi. L'administration judiciaire verrouille tout ce qui entoure les circonstances et les développements de l’enquête dans ce dossier éminemment sensible pour l'Etat du Sénégal. De sorte que les visites aux détenus par les proches de leurs familles, n'ont été autorisées que récemment.



Au niveau sécuritaire, les opérations de police se poursuivent dans la zone où ont eu lieu la tuerie, même si le bruit des armes s'est calmé, depuis deux semaines.