Nouveaux pensionnaires de la Saoudi Pro League : Koulibaly et Mendy vont toucher le jackpot Nouveaux pensionnaires de la Saudi Pro League, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy vont toucher un pactole. Le nouveau défenseur central d’Al Hilalva empocher près de 50 milliards de francs CFA en trois ans de contrat. Alors que l’actuel portier d’Al Ahliva glaner 21,6milliards de francs CFA durant son séjour de trois années à Djeddah.

Poussés vers la sortie à Chelsea, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy avaient la possibilité de trouver des points de chute dans les championnats les plus performants. Malgré les sollicitations de clubs européens, les deux champions d’Afrique ont préféré prendre la direction de la Saudi Pro League. L’argument lucratif l’a finalement remporté sur celui de la performance sportive.



D’ailleurs, le capitaine des Lions ne s’en est pas caché. “Je ne peux pas le nier, reconnaît-il. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins et soutenir les activités de mon association Capitaine du Cœur au Sénégal. On a commencé la construction d'une clinique dans le village de mes parents (...) J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes”.



Dit comme ça, on comprend mieux le choix qu’ils ont fait. Et le moins qu’on puisse dire est que le défenseur central et le portier sénégalais vont toucher le jackpot en Arabie saoudite. Kalidou Koulibaly a rejoint Al Hilal pour les trois prochaines années.



L’ancien joueur de Naples va percevoir un salaire annuel de 25 millions d’euros (16,3 milliards de francs CFA). Difficile de refuser un tel pactole constituant plus du double de ses émoluments à Chelsea. Arrivé à la Merseyside en septembre 2022, Koulibaly émargeait chez les Blues pour près de 10 millions d’euros annuels (6,5 milliards d’euros).



Ce montant ferait de lui le footballeur sénégalais le mieux payé de l'histoire. Il dépasse ainsi Sadio Mané dont le salaire est estimé à un peu plus de 20 millions d'euros au Bayern Munich. Durant son séjour à Riyad, le natif de Saint-Dié-des Vosges va empocher la bagatelle de 75 millions d’euros (plus 49 milliards de francs CFA), sans compter les revenus liés au sponsoring et aux contrats publicitaires.





Quant au portier des Lions, il va quitter Chelsea en direction d’Al Ahly, après trois saisons en Premier League. Chez le promu saoudien, l’ancien Rennais va voir son portefeuille considérablement revalorisé. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Édouard Mendy a signé un contrat de trois ans pour un salaire annuel de 11 millions d’euros (7,2 milliards de francs CFA), plus 3 millions de bonus (1,9 milliard de francs CFA).



C’est presque le triple de son salaire en Angleterre où il recevait 4,5 millions d'euros (2,9 milliards de francs CFA) par an à Chelsea. Pour les trois ans qu’il va passer dans la péninsule arabique, l’international sénégalais va récolter la somme de 33 millions d’euros (environ 21,6 milliards de francs CFA). Un montant qu’il n’aurait pu amasser en Premier League avec son salaire à Chelsea, même avec un contrat de sept ans.

