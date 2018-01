Nouvel An 2018: les vœux de Me Wade aux Sénégalais

Le président Abdoulaye Wade qui savoure sa retraite à Versailles en France, a adressé ses vœux de nouvel An à ses compatriotes sénégalais. Nous publions in extenso le texte qu'il a publié sur sa page Facebook.



À mes compatriotes sénégalais et africains,



je souhaite que Dieu, le Tout-Puissant fasse de l’année 2018 le pont ascendant qui mènera notre pays et l’Afrique vers un monde de démocratie, de prospérité et de paix.



À vous et vos familles, je souhaite santé, prospérité, bonheur et succès dans tous vos projets.



-Abdoulaye Wade