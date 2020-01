Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nouvel An: Le message touchant de la femme de Gana Guèye à son mari Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 12:20 | | 0 commentaire(s)| La femme de l’international sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Guèye, a posté un message émouvant sur son compte instagram, pour souhaiter une bonne et heureuse année à son mari.



«L’année 2019 a très bien commencé, elle finit très bien aussi … Elle était belle, heureuse et remplie de beaux souvenirs … Je nous souhaite une année 2020 tout aussi belle et j’ai comme l’impression que c’est très bien parti 🙈🙊Notre amour est plus fort chaque jour que Dieu fait, je suis fier de toi @iganagueye, de nous, de notre famille, de notre très très grande famille … Je suis fière de vous aussi, merci pour cette année, la première sur Instagram pour moi 😊Vous êtes tous géniaux … Je vous souhaite à tous une excellente année 2020, des éclats de rires dans vos maisons, de la joie et beaucoup des bonnes nouvelles …Que Dieu vous accompagne et vous guide … 🙏🏼 Aimez-vous, respectez vos parents et surtout visitez vos grands-parents !! 😁❤️»





