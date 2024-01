Nouvel an/ Téléspectateurs, internautes, auditeurs et partenaires...: Dame Dieng, PDG du Groupe Leral Médias exprime sa profonde gratitude

Chers téléspectateurs, internautes auditeurs et partenaires de Leral TV, Leral.net et Leral FM,



En cette nouvelle année 2024, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Notre parcours exceptionnel dans le milieu médiatique sénégalais est indissociable de votre soutien inébranlable.



C'est avec une immense fierté que je prends la parole au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Votre fidélité et votre engagement sont les piliers sur lesquels repose notre succès, et nous sommes reconnaissants de pouvoir partager chaque moment avec vous.



Alors que nous entamons une année pleine de défis passionnants, je souhaite également exprimer mes vœux sincères pour la paix, la transparence et la réussite à l'occasion de l'élection présidentielle prévue en février 2024 dans notre cher pays, le Sénégal.



Rappelez-vous, Leral c'est vous, et notre engagement continu est de répondre à vos attentes. Ensemble, nous formons une communauté forte et dynamique.



Merci de faire partie de cette incroyable aventure.



Meilleurs vœux,



Dame Dieng

PDG Du Groupe Leral