Nouvel évêque du diocèse de Kaolack : Révérend-Père Martin Boubacar Tine choisi par le Pape

Le Révérend-Père Martin Boubacar Tine vient d’être nommé évêque du diocèse de Kaolack par le Pape Francois. Dans un communiqué, la nonciature apostolique au Sénégal informe qu’au moment de sa nomination, le Père Martin était vicaire général de la congrégation du Saint Sacrement à Rome.



On note aussi que cette nomination a été rendue publique hier par le Saint Siège dans la matinée.



Le Révérend-Père Martin Boubacar est né le 16 septembre 1966. Il a fait le petit séminaire de Ngazobil de 1980 à 1985. Dans le document, on renseigne aussi qu’il a fait sa première profession religieuse à Kikusa en RDC, le 24 novembre 1991. Père Martin Boubacar Tine a été aussi vicaire à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et formateur au foyer Eymard (Dakar) de juillet 1996 à septembre 1999.













