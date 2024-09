Nouvelle coalition : Diégane Sène et Cie lancent la Fédération du renouveau

Une nouvelle coalition politique voit le jour. Il s’agit de la Fédération du renouveau (Fdr) qui sera présentée ce samedi 7 septembre 2024. Dirigée par Diégane Sène de l’Urd, elle a « l’ambition de défendre et de sauvegarder l’intérêt supérieur de notre pays, dans le cadre d’une dynamique progressiste et patriotique », lit-on dans une note parvenue à "Bés bi".



La Fdr se dit « résolument ancrée du côté du peuple sénégalais, avec toutes les forces démocratiques républicaines qui œuvrent au-delà des clivages pour la stabilité nationale et la démocratie ». Cette coalition « de gauche socialiste et écologiste, entend évoluer dans un cadre de rassemblement le plus vaste possible, pour contribuer à accélérer le processus de développement du Sénégal ».













