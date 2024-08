Nouvelle coalition: Le Front social et républicain voit le jour

Au lendemain de la Présidentielle du 24 mars, les mauvaises surprises de grandes coalitions avaient sonné le début d’une recomposition politique évidente. Au moment où Benno est divisé en 2, pour le moment, avec le camp de Macky Sall et celui de Amadou Ba, et alors que l’on s’achemine vers des Législatives anticipées, des leaders politiques affutent leurs armes et tentent d’occuper l’espace. Adji Diarra Mergane Kanouté de la Coalition «Ensemble pour Demain», Mohamed Moustapha Diagne/Magatte Ngom pour la Coalition GOR et Alassane Cissé pour la «Coalition Domou Rewmi» ont mis en place un «cadre politico-citoyen» dénommé Front social et républicain (Fsr), rapporte Bes Bi.



Un regroupement de trois coalitions qui se veut «inclusif et s’ouvre à toutes les forces vives de la nation notamment à toutes les forces politiques et citoyennes», selon un communiqué. Le Fsr qui compte organiser une tournée nationale à partir du 1er septembre pour décliner un plan d’actions dont la première activité est d’aller à la rencontre des leaders de l’opposition, de la société civile, de syndicats, d’associations de femmes en perspective des élections législatives.

