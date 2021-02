Nouvelle de vague colère du CUSEMS: Une grève totale de 48 heures annoncées dans les écoles La raison, le Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS) / Section Dakar, a décidé d’observer un débrayage.

Les enseignants du CUSEMS ont annoncé une grève totale mercredi et jeudi, après un débrayage hier mardi 16 février, à 10 heures.



Autrement dit, l’école va connaître des perturbations au cours de cette semaine. Les enseignants grévistes exigent le paiement de leurs indemnités liées aux examens du baccalauréat et du Bfem (Brevet de fin d’études moyennes) de l’année scolaire 2019/2020.



Très menaçants, ils ne comptent pas s’arrêter là. En effet, après une grève totale annoncée pour ce mercredi 17 et jeudi 18 février 2021, les enseignants ont aussi décrété le boycott de toutes les évaluations.



