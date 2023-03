Nouvelle évasion à la prison de Mbour

Encore un autre cas d’évasion à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. La Mac de Mbour est tristement célèbre à cause des nombreux cas d’évasion qui la minent. Cette fois-ci, Il s’agit du détenu I. Diop, âgé de 19 ans, domicilié à Nguérigne, qui s’est fait la malle, nous apprend Rewmi.



Des évasions ont été encore signalées à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. Il s’agit du détenu I. Diop, âgé de 19 ans, domicilié à Nguérigne. Avant ce cas d’évasion, un autre détenu mêlé dans l’affaire du meurtre d’une Franco-Sénégalaise à Somone s’était également évadé .



Un assassinat qui avait défrayé la chronique, il y a quelques semaines. Moustapha Diop s’était introduit dans une résidence sise au quartier « Les Aigrettes de Somone » avec son acolyte pour dépouiller la Franco-Sénégalaise appelée Béa.



On informe que l’évadé aurait escaladé le mur de la prison. Il est inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec effraction et usage de véhicule, de tentative de vol.