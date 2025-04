Nouvelle tempête judiciaire et fiscale pour Abdoulaye Sylla et ECOTRA-SA : Près de 10 milliards FCfa désormais réclamés

En effet, la Direction Générale des Impôts (DGI) a notifié à plusieurs banques de la place ,une créance fiscale colossale : pas moins de 5.451.499.054 francs Cfa seraient dus par la société ECOTRA-SA, appartenant à Abdoulaye Sylla. Selon la DGI, des poursuites par voie de commandement sont envisagées, avec la possibilité d’aller jusqu’à la saisie pure et simple des avoirs de la société, conformément aux textes en vigueur.



Mais ce n’est pas tout : la Banque Agricole, qui avait vu le juge lever le gel des comptes de l’entreprise, est revenue à la charge. Par une requête de saisie-attribution de créances datée du 23 avril 2025, la banque réclame que la société ECOTRA-SA soit sommée de se dessaisir de toutes sommes, deniers, valeurs ou objets qu’elle détient, pour permettre le recouvrement de la somme de 4.094.141.564 francs Cfa.



Au total, ce sont désormais 9.545.640.618 francs Cfa qui sont réclamés à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, dont les activités économiques sont plus que jamais menacées par cette double offensive judiciaire et fiscale. Les menaces de saisie se précisent, mettant en péril la poursuite des activités de la société ECOTRA-SA, tout en illustrant la sévérité des mécanismes de recouvrement au Sénégal, aussi bien du côté bancaire que fiscal.



"Leral" suit de près l’évolution de ce dossier explosif, qui secoue le milieu des affaires sénégalais.