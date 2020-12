Nouvelle variante « hors de contrôle » du Covid-19 : en Europe, fermeture des frontières avec l’Angleterre Découverte au Royaume-Uni cette variante du coronavirus a poussé ce dimanche plusieurs pays européens à suspendre leurs vols avec ce pays. La France a suspendu toutes ses liaisons pour 48 heures.

La découverte d’une nouvelle variante « hors de contrôle » du coronavirus en Grande-Bretagne a fait encore croître l’inquiétude en Europe, où plusieurs pays s’apprêtent à fêter Noël sous de sévères restrictions. Elle poussé plusieurs pays européens (Italie, Belgique, Pays-Bas, Allemagne...) à suspendre leurs vols avec ce pays. La France, après un conseil de défense imprompu, a interrompu toutes ses liaisons avec le Royaume Uni.



Les Européens se concertaient pour trouver une réponse à cette nouvelle variante, tandis que l’Italie se reconfinait entièrement et d’autres pays d’Europe durcissaient les mesures prises afin de contenir la troisième vague de la pandémie qui menace.



La nouvelle souche est « hors de contrôle », a reconnu dimanche le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, justifiant un reconfinement de Londres et d’une partie de l’Angleterre.



Le gouvernement néerlandais a suspendu, dès dimanche matin et jusqu’au 1er janvier, tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni.



La Belgique, elle, suspend les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni à partir de dimanche minuit.



L’Italie va également suspendre les vols avec le Royaume-Uni, a annoncé le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.



L’Allemagne, elle envisage « sérieusement » une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni comme d’Afrique du Sud après la découverte de variantes du Covid-19 dans ces deux pays, a indiqué dimanche à l’AFP une source gouvernementale, et l’Autriche « veut l’imposer » pour la Grande-Bretagne.



La France, enfin, a décidé d’interdire, à compter de minuit, l’arrivée sur le sol français de toute personne en provenance d’outre-Manche, que ce soit par avion, bateau ou train.

