Noyades au niveau des plages : 07 corps découverts par des Maîtres nageur.

La mer continue de prendre des vies. Cette fois-ci, deux collégiens qui ont été déclarés introuvables. Selon le président des maitres nageurs, Ibrahima Fall, sept personnes ont trouvé la mort dans ces temps. Car hier, deux jeunes écoliers ont perdu la vie à bord de la plage de Gadaye.



La gravité de la situation pousse Ibrahima Fall à alerter les parents et les enseignants sur les heures de pause des écoliers.

Il demande aux autorités compétentes d’agir et de procéder à la formation et l’embauchement des jeunes maitres nageurs pour surveiller les plages, lit-on dans Rewmi.



Ce matin, deux corps ont été découverts et ramenés à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye.