Nsia Banque Bénin perd son procès contre Eiffage Sénégal

La première Chambre du tribunal de Commerce de Dakar a débouté mercredi dernier, Nsia Banque Bénin dans son procès intenté contre Eiffage Sénégal SA. Pis, le président Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont condamné la banque à payer à Eiffage, la somme de 5 millions FCFA pour procédure abusive.

Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 1635/2019, Nsia Banque avait commis Me Boubacar Koïta et Associés. Ces derniers avait en face d'eux, Me Boubacar Wade, qui plaidait la cause de l'entreprise française.