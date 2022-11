ONAS / Menace de grève: Le Dg entrant, Mamour Diallo désamorce la bombe Lors de la passation de service la semaine dernière dans les locaux de l'ONAS, les syndicats et travailleurs avaient porté des brassards rouges pour protester sur leurs conditions de travail, menaçant d'aller en grève dès ce lundi 14 novembre. Mamour Diall, le Dg entrant a réussi à désamorcer la bombe en promettant de s'imprégner du dossier et de les accompagner.

Seydou Tall, chargé de communication du Cadre Unitaire des Syndicats de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal, a fait savoir que le nouveau Directeur général de l'ONAS, Monsieur Mamour Diallo les a conviés à une rencontre pour échanger des problèmes de la structure qu'il a trouvés sur place.



"On a discuté de la situation sociale de l'entreprise et abordé les points qui figurent sur notre plateforme revendicative. Après concertations entre syndicats et travailleurs, nous avons décidé de surseoir unanimement à notre préavis de grève qui devait prendre effet ce lundi 14 novembre 2022. Ceci pour donner au Directeur général entrant, Monsieur Mamour Diallo, le temps de prendre connaissance du dossier, mais également de prendre toute la diligence nécessaire par rapport aux préoccupations des travailleurs de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal", a-t-il dit.



Soulignant au passage qu'ils vont l'accompagner pour une pleine réussite de la mission qui lui est assignée.

