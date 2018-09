ONCAV A KOLDA : Déjà des mini-boulangeries parmi les retombées En plus des hôteliers et des propriétaires immobiliers qui se frottent les mains en ce moment, des mini-boulangeries sont en train d’être mises en place depuis hier vendredi 31 août, a indiqué le Président de l’ONCAV.



Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Septembre 2018 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

A en croire Amadou Kane, l’installation de ces mini-boulangeries s’inscrit dans le cadre d’un projet mis en œuvre par l’ONCAV en partenariat avec l’ISEG et la DER. Un projet qui va contribuer à réduire le chômage chez les jeunes du Fouladou, de plus en plus cité parmi les localités où on dénombre de nombreux candidats à l’émigration.



La cérémonie officielle de lancement de ce projet innovant est prévu cet après-midi de ce samedi 1er septembre au stade régional où les membres du comité d’organisation sont à perd d’œuvre pour procéder aux derniers réglages.

