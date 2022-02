Objet de huit plaintes pour escroquerie au visa, trafic de migrants: Le Bissau-guinéen Patricio M. alpagué à Grand-Yoff par la police De nationalité bissau-guinéenne, Patricio M. a été déféré au parquet par le Commissariat de Grand-Yoff, pour escroquerie au visa et trafic de migrants. Le quidam risque gros, puisqu’il fait l’objet de 8 plaintes de la part de ses victimes qu’il aurait déjà roulées dans la farine.

Né en 1981, Patricio M. risque de passer la moitié de sa vie en prison, du fait de nombreux plaignants à qui il promettait le convoyage en Europe moyennant rémunération. Mais son manège a été démasqué à Grand-Yoff par des éléments de la Brigade de Recherches de la police de Grand-Yoff.



Selon nos sources, Patricio M. qui se présentait comme un homme d’affaires depuis Bissau, faisait croire à ses compatriotes qu’il pouvait les convoyer en Europe avec comme ville de transit, Dakar, au Sénégal. Sur ce, il rassemblait plusieurs Bissau-guinéens qu’il convoyait d’abord à Dakar, et les logeait ensuite dans des endroits luxueux, avant de disparaître dans la nature.



Mais comme tout business malsain a une fin, c’est Maria M., une Bissau-guinéenne qui s’est sentie bernée, qui a alerté les policiers de Grand-Yoff sur le modus operandi de Patricio, qui a été alpagué avant d’être envoyé à la citadelle du silence. Voulant se rendre en Angleterre, Maria M. s’en est ouverte à Patricio qui lui a réclamé la somme de 2 millions FCfa, moyennant une avance de 550.000 FCfa. La dame Maria décaisse l’argent et s’attend à ce que Patricio la convoie en Angleterre au bout de 3 jours. Par la suite, Patricio demande à Maria de le suivre à Dakar, pour les besoins de l’organisation pratique du départ.



Deux appartements meublés loués par le démarcheur de visas pour les migrants



Ainsi arrivée à Dakar, Maria aura la surprise de sa vie. Car elle va trouver sur place deux appartements meublés jumelés, loués à Grand-Yoff par Patricio, et où étaient logés plusieurs de ses compatriotes qui étaient dans l’attente de rallier la France. Il s’agit entre autres de Tuno M. qui a eu à décaisser 300.000 FCfa, Pedro M. qui a mis sur la table la somme de 6,3 millions FCfa, Idrissa T. qui a versé 3 millions FCfa, Ivaldimo M. 1,5 million FCfa, Armando 1,27 million FCfa, Filipe 650.000 FCfa



Patricio tente de prendre la fuite



Toutefois, les jours passent voire des mois, sans que Patricio n’achemine ses compatriotes pour l’Europe. Voyant que les choses se compliquaient, la dame Maria commence à surveiller son démarcheur comme du lait sur le feu. D’autant qu’elle a appris que Patricio s’apprêtait à se rendre en Guinée-Bissau par voie terrestre. De plus, elle apprend que Patricio a pris un billet au niveau de la gare interurbaine de Grand-Yoff «Bignona».



Sur ce, Maria se lance aux trousses de l’escroc. Et voyant une patrouille policière, elle crie de toutes ses forces pour alerter les hommes du Commissaire Abdou Sarr. Sentant que les carottes étaient cuites, Patricio tente de prendre la tangente. Mais, il n’a pas pu aller loin.



Interpellé sur ses agissements, le quidam reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés, en précisant qu’il aurait même loué deux appartements meublés à 950.000 FCfa l’un, dans le but d’accomplir son business malsain.



En outre, il a indiqué que son modus operandi consiste à convoyer ses clients par voie aérienne, tout d’abord en Turquie, ensuite par Belgrade et enfin, par voie terrestre vers la France. Mis au courant de son arrestation, ses compatriotes victimes, coincés entre les appartements meublés cités ci-dessus, ont tous rallié le commissariat de Grand Yoff pour raconter leur mésaventure et porter plainte contre lui.



Nos sources renseignent qu’auparavant, certains Bissau-guinéens victimes de Patricio, étaient retournés à Bissau dans le souci de solder leurs comptes avec lui devant la justice. Ce qui veut donc dire que Patricio M., déjà déféré au parquet pour escroquerie au visas et trafic de migrants, n’est pas encore sorti de l’auberge dans cette histoire qui défraie la chronique à Grand-Yoff.













